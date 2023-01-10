الأوقاف تطلق مبادرة «اكتشاف» لتبني المواهب والنوابغ ورعايتها

أطلقت وزارة الأوقاف المرحلة الأولى من مبادرة «اكتشاف»، في إطار اهتمام الوزارة بتنمية المواهب ورعايتها، ورصدت للمرحلة الأولى مبلغ مليون جنيه.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب في مجالات الدعوة، والقرآن الكريم، والابتهال الديني، مع التأكيد على أنها ليست مجرد مسابقة عابرة إنما هي خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ، وتضم أربعة فروع الفرع الأول هو الصوت الذهبي، ويهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز في قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني، والفرع الثاني هو القارئ الصغير، لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن تحت سن 16 عامًا.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة يتمثل الفرع الثالث في «الخطيب النابه»، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المتميزين في الجانب الخطابي شكلًا ومضمونًا بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية، أما الفرع الرابع فهو الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة، ويعنى به الإمام الأكثر تأثيرًا في محيطه الجغرافي من حيث اجتماع الناس حول علمه وثقتهم فيه، ومشاركته الاجتماعية لهم، أو تأثيره الإيجابي في مواقع التواصل، وكذلك الواعظة المؤثرة.

وستبدأ المبادرة على مستوى المديريات الإقليمية في مرحلتها التمهيدية من خلال محكمين متخصصين في كل فرع، على أن تكثف جميع المديريات إعلانها عن ذلك على موقع المديرية وعبر إداراتها الفرعية، كما يمكن التقدم للمبادرة مباشرة على الرابط التالي في موعد أقصاه 31 يناير الجاري على هذا الرابط.