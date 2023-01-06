«الأوقاف» تفتتح 25 مسجدا جديدا في 10 محافظات

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 25 مسجدًا جديدًا و إحلال وتجديد في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

افتتاح 5 مساجد جديدة بالمنيا

ففي محافظة أسوان، تم افتتاح مسجد التقوى بقرية السراج بمركز إدفو بأسوان، وفي محافظة المنيا تم افتتاح مسجد الحق عبده أبو زيد بقرية جزيرة الكرم ومسجد علي زين العابدين بعزبة يعقوب بباوي بمركز سمالوط، ومسجد الرحمن بقرية ناحية النابورة بمركز مغاغة، ومسجد الرحمة بقرية البسقلون بمركز العدوة، ومسجد السلام بقرية ناحية النابورة بمركز مغاغة.

وفي محافظة الجيزة، تم افتتاح مسجد محمد راشد محمد عودة بحي ابني بيتك بمدينة السادس من 6 أكتوبر، وفي محافظة كفر الشيخ تم افتتاح مسجد عبد الحميد إسماعيل بقرية أبوريا بمركز الرياض، ومسجد التقوى بقرية أولاد صلاح بمركز بلطيم، ومسجد عزبة قبيبة البحرية بمركز دسوق، وفي محافظة الفيوم تم افتتاح مسجد بدوية بقرية أبو شنب بمركز أبشواي، ومسجد الرحمن البحري بعزبة الصيني بقرية ترسا.

افتتاح 6 مساجد جديدة بالبحيرة

أما في محافظة بنى سويف فتم افتتاح مسجد حسين سالم بعزبة حسين سالم بقرية مناشي أبو صير بمركز الواسطى، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد أبو رجيعة بقرية رزافة بمركز الدلنجات، ومسجد المؤاجرين بقرية كوم المناصير بمركز دمنهور، ومسجد التوبة الغربي بقرية كوم المناصير بمركز دمنهور، ومسجد عزبة الوكيل بقرية جزاير عيسى بمركز الدلنجات، ومسجد عبد الحميد موسى فضل بقرية زاوية حمور بمركز الدلنجات، ومسجد عبد الونيس فرج رزافة بمركز الدلنجات.

وفي محافظة الدقهلية، تم افتتاح مسجد أبو الهدى بمركز دكرنس، وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد عبد العال عبد المجيد بقرية تلراك، ومسجد النور بعزبة شهوان، بمركز منيا القمح، ومسجد طلبة شحاتة بمركز الحسينية، ومسجد السيد أحمد عوض الله بقرية القنايات، ومسجد السلطان عبد القادر بقرية كشيك بمركز أبو حماد.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة 6 يناير 2023، 521 مسجدًا، بينها 429 مساجد جديدة أو إحلالاً وتجديداً، و92 مسجدًا صيانة.