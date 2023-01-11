أسعار الفواكه اليوم الأربعاء في الأسواق.. البرتقال بـ5 جنيهات

تحظى جميع الاسواق المصرية في كل المحافظات، بكميات كبيرة من أصناف الفاكهة الخاصة بصل الشتاء، من برتقال بجميع أنواعه، وفرولة وموز تفاح وغيرهم، خاصة في ظل حرص وزارتي الزراعة والتموين، على ضخّ الفاكهة بأسعار مخفضة من خلال مبادرة «كلنا واحد».

واستمرارا لسلسلة الأخبار التي تقدمها «الوطن»، نوضح في التقرير التالي أسعار الفاكهة اليوم، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو القشطة البلدي بين 10 و16 جنيهًا.

الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

كيلو البرتقال سعره تراوح بين 5 و7 جنيهات.

الكيلو من التفاح تراوح سعره بين 17 و20 جنيهًا.

البرتقال اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات.

العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

ووفقًا لجولة«الوطن»، بالأسواق المختلفة جاءت أسعار الفاكهة اليوم، في الأسواق، كما يلي:

تراوح سعر كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

كيلو من الجوافة سجل نحو 15 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

الرمان اليوم تراوح سعره بين 12 و15 جنيهًا.

البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

كيلو الفراولة بين 15 و20 جنيهًا.

كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.