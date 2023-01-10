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«قالت لست بخير وسقطت».. أزمة صحية مفاجئة لمراسلة تليفزيونية خلال البث

كتب:

محمد عبدالعزيز
06:30 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
المراسلة جيسكيا روب

المراسلة جيسكيا روب

تتحدث للتلفاز وتبتسم، وفجأة أصيبت بإغماء وفقدت وعيها، هذا ما حدث خلال بث مباشر لمراسلة إخبارية كندية بأحد البرامج؛ إذ بدا التعب واضحًا عليها، وتحولت الكاميرا إلى المذيعة بينما المراسلة في لحظات سقوطها، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».

المراسلة هي جيسيكا روب، وخلال البث المباشر بإدمونتون، وهي أحد أكبر المدن الكندية، كانت تكرر الكلمات باستمرار دون تركيز، وملامحها يبدو عليها التعب والإرهاق، قائلة: «أشعر أنني لست على ما يرام»، وعلى الفور جرى قطع البث مع المراسلة، وتحدثت المذيعة نهرمان عيسى، بالاستديو، أن زميلتها ليست بمفردها وستنال الدعم الطبي على الفور.

وبعد ساعات من الفيديو، الذي جرى تداوله للحظة سقوط المراسلة التلفزيونية على نطاق واسع، خرجت عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وتحدثت موجهة الشكر لجمهورها وزملاءها وكل من استفسر عن صحتها: «إلى كل من سأل عني ودعمني برسائل من التمنيات الطيبة والاهتمام، شكرًا لكم، لقد كان الأمر صعبًا، وبينما لا يمكنني الوصول إلى جميع الرسائل، أرجو أن يعلم الجميع أني رأيتها وأقدر كل واحد منكم».

مضايقات تعرضت لها المراسلة بعد الأزمة الصحية

وأضافت «جيسيكا»: «لقد تلقيت أيضًا قدرًا هائلا من المضايقات مرتبطة بنظريات خاطئة حول سبب الحادث، على الرغم من أنني لن أشارك سبب الأزمة الصحية علنًا، إلا أنني أستطيع أن أقول إنه لا يوجد سبب للقلق وأن خلفيتي الطبية يوفر تفسيرا معقولاً لما حدث»، كما نشرت القناة مطمئنة الجمهور على صحة المراسلة.

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