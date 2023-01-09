مراسلة dmc لـ«السفيرة عزيزة»: جميع السلع الغذائية متوفرة في المنافذ بأسعار مخفضة

قالت رانيا ناصر، مراسلة قناة dmc، إنه في الفترة الأخيرة انتشرت شائعات بشأن عدم توافر السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين، ما دفعنا إلى النزول إلى أحد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة مدى توافر السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، التي يحتاجها المواطنون من الأرز والسكر والزيت والمكرونة والسمن والدقيق وغيرها.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc: «تتوافر كميات كبيرة من الزيت بأنواع مختلفة وكذلك السمن والسكر والدقيق وكل المنتجات الغذائية الأساسية، وهي متوافرة في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة، وكذلك توافر للسلع غير الأساسية مثل الصابون ومساحيق الغسيل، وكذلك توافر الأسماك واللحوم وكذلك المجمد منها، ويميز ذلك التخفيضات التي تفقدمها المجمعات على كل السلع سواء الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والدقيق والمكرونة وغيرها».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.