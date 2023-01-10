«التنسيقية» تنظم ورشة عمل بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل بشأن «إنشاء مفوضية مكافحة التمييز»، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتتناول ورشة التنسيقية، مناقشة عدة محاور، منها أهمية تنفيذ الاستحقاق الدستوري بشأن إنشاء مفوضية معنية بالمساواة ومكافحة التمييز، إضافة إلى المقترحات حول ماهية تشكيل المفوضية والتحديات التي تحول دون تشكيلها والتوصيات الخاصة بسرعة التشكيل وتحفيز الإرادة السياسية للتشكيل.

ويدير ورشة العمل، أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎