«طاقة الشيوخ» توافق على مقترح نائب التنسيقية بإطلاق مبادرة «المقطم الأخضر»

استكملت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، بحضور ممثلي الحكومة.

وأوضح النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والإقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لاتساع مساحة منطقة المقطم وموقعها الجغرافي المتميز بين مناطق جنوب، ونظرا لتزايد أعداد سكان المقطم، ونظرا لأعمال التطوير القائمة في منطقة المقطم، ما يستدعي خلق مساحات خضراء لتكون متنفس لمواطني المقطم، وأيضا لتكون مساحات للتوازن البيئي داخل المقطم .

واقترح أن يجرى وضع نظام مبسط لإعادة تخضير واستزراع الحدائق العامة في المقطم والتي تخضع لولاية محافظة القاهرة وهيئة النظافة والتجميل، والنظام المقترح يستدعي الاستفادة بقدرات المجتمع المدني في المقطم من حق انتفاع تلك الحدائق لإدارتها ودفع تكاليف المياه والصيانة مقابل فتحها للجمهور، لتكون منفسا للأطفال وكبار السن والسيدات بالمنطقة.

وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن أن تقوم منظمات المجتمع المدني بإعداد ممشى بالحدائق العامة، وأن تسهم وزارة البيئة في توفير الشتلات والمزروعات المواكبة للبيئة المصرية، والتي تسهم في انتشار اللون الأخضر تحت مسمى مبادرة المقطم الأخضر، من خلال توفير المنح الخضراء للجمعيات الأهلية بالمقطم، وبهذا يكون هناك نموذج متكامل بين الحكومة والمجتمع المدني دون تحمل أي أعباء مالية على موازنة الدولة.

وتوافقت اللجنة وممثلي الحكومة على أهمية المبادرة، وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عقد اجتماع تنسيقي للتنفيذ خلال 15 يوما، لتكون مبادرة المقطم الأخضر، أول مشروع يجرى تنفيذه بعد مؤتمر قمة المناخ Cop27، بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني.