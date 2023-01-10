تراجع أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ.. «البوري» بـ38 جنيهًا

أكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ، شهدت تراجعًا بواقع جنيهين، وذلك طبقا لما تم تداوله عبر تعاملات البيع والشراء بالبورصة اليوم الثلاثاء.

أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ

وأوضح «الشامي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ، سجلت تراجعًا في سعر الكيلو بواقع جنيهين، بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين، حيث جاءت أسعار الأسماك اليوم كالتالي:

سعر السمك البلطي يتراوح بين 25 و38 جنيها للكيلو للأسماك ذات الحجم الكبير.

سعر أسماك البوري «الطوبار» يبدأ من 36 حتى 68 جنيها للكيلو للأسماك ذات للحجم الكبير.

سعر أسماك الكابوريا 41 جنيها للكيلو.

سعر السمك البياض 58 جنيها للكيلو.

سعر السمك البوري تراوح بين 38 و65 جنيها للكيلو.

سعر السمك البليمي 35 جنيها للكيلو.

سعر سمك «المبروك» 18 جنيها للكيلو.

سعر القراميط البيضاء 16 جنيها للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن 15 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر 83 جنيها للكيلو ذات الحجم الصغير.

سعر الجمبري 245 جنيها للكيلو ذات الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت 88 جنيها للكيلو.

وسعر أسماك القاروص 145 جنيها.

سعر سمك موسى 90 جنيها للكيلو.

سعر سمك الدنيس 50 جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار 138 جنيها للكيلو.

سعر السردين 36جنيها للكيلو.

سعر الثعابين السمكية ترواح بين 180 و143 جنيها للكيلو.

سعر سمك الوقار 138 جنيها للكيلو.

سعر السمك البربوني 55 جنيها للكيلو.