خبير تكنولوجي يحذر من التطبيقات البديلة لـ«يوتيوب».. تحظر الإعلانات

يعتبر تطبيق «يوتيوب»، من أكثر المواقع التي يتابعها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الأعمار، يشاهدون من خلاله محتوى متنوعا، والجميع يتفق على أهميته، ولكن أحيانا يصبح التواجد عليه مزعجا، وذلك بسبب الإعلانات التي يظهرها دائما مع أي فيديو يعرض عليه، خاصة إذا كان طالب يشاهد بعض الدروس الخاصة به، أو يتابع كورس، وتستعرض «الوطن»، كيفية إلغاء الإعلانات من «يوتيوب»، والأضرار التي تنتج عنها.

ومن جهته، قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إنه من الضروري أن يعي الجميع أساليب النصب أوالتجسس التي تحدث بسبب رغبتهم الملحة في إخفاء الإعلانات التي تظهر في منتصف أو أول الفيديو الذي يعرض، موضحا أنه يوجد بعض الأشخاص التي تستدرج الناس بالتطبيقات البديلة لليوتيوب، والتي يعرض عليها الفيديو ويكون خاليا من الإعلان، إذ يضع فيها بعض الأكواد، والتي هي في الأصل لاختراق الهاتف والحصول على المعلومات الشخصية للمستخدم.

كيفية إخفاء الإعلانات من فيديوهات يوتيوب

أوضح «خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات»، أن هناك بعض الطرق الحديثة والنظامية لمنع ظهور الإعلانات، مثل الاشتراك الشهري في «يوتيوب بريميوم»، بمبلغ رمزي، ومن مزاياه ما يلي: يمكن من خلاله المشاهدة دون إعلان، القدرة على تحميل الفيديوهات ومتابعتها بجودة أفضل، وحسب ما جاء بموقع العربية للأخبار التقنية، أن من أحد الطرق للإخفاء هو استخدام إضافات.

تحذير من التطبيقات البديلة ليوتيوب

كما حذر أحمد طارق، من تحميل التطبيقات البديلة، لكونها غير مصرح بها من الشركة الأصلية وتنزل من متجر غير رئيسي، فتخترق الخصوصية والبيانات الشخصية، مؤكدا على ضرورة عدم اتباع الأهواء الخاصة بنا في احتياجنا التكنولوجي، لعدم فهمنا الكافي بعالم التكنولوجيا الواسع.