مصرع 11 شخصا بسبب العواصف في الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، مصرع 11 شخصا جراء العواصف التي اجتاحت أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.

وذكرت شبكة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية، أن العواصف تسببت أيضا، منذ الثالث من يناير الجاري، في إجلاء 2200 شخص من منازلهم، إضافة إلى جرف المنازل وقطع الطرق وإغراق المحاصيل.

إجلاء 2200 شخص من منازلهم بسبب العواصف

كما حذرت السلطات من استمرار الفيضانات وعدم انحسار المياه واحتمال ارتفاع عدد المشردين من منازلهم.

يشار إلى أن الفلبين مصنفة من أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ، وحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة مع ارتفاع درجة حرارة العالم.