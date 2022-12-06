بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها والمنوفية في مجال التبادل الطلابي بين الكليات

وقع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال التبادل الطلابي والتعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب.

التعاون بين جامعة بنها وجامعة المنوفية

ويأتي البروتوكول في إطار التعاون المشترك بين جامعة بنها وجامعة المنوفية لتكثيف وتفعيل التبادل الطلابي بين كليات الجامعتين.

تعميق أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية

من جانبه أكد رئيس جامعة بنها إن الجامعة حريصة على تعميق أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى توطيد التعاون المشترك من خلال التبادل والتدريب الطلابي في مختلف الكليات بين الجامعتين.

وأعرب الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، عن سعادته ببروتوكول التعاون مع جامعة بنها، والذي يهدف إلى توطيد التعاون المشترك من خلال التبادل الطلابي بين الجامعتين بالقطاع الهندسي وقطاع العلوم الأساسية والقطاع الزراعي والطبي وقطاع الطب البيطري.