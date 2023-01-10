صندوق النقد الدولي: احتياطي مصر سيزيد 16 مليار دولار خلال عامين

قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر، بزيادة تدريجية قدرها 6 مليارات دولار في السنة المالية 2022-2023، و10.1 مليار دولار في السنة المالية التالية 2023-2024، إثر تحسن ميزان المدفوعات، وصرف تمويل البرنامج.

أضاف في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري سيصل إلى 41.5 مليار دولار بنهاية البرنامج الموقع بين الصندوق والحكومة المصرية، الأمر الذي سيرفع بدوره إجمالي الاحتياطيات إلى 120% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطي.