مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية: اتفاق صندوق النقد الدولي شهادة ثقة لمصر

قال الدكتور أحمد سمير المستشار الاقتصادي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن التوقيت من الأمور المهمة للغاية التي تراعيها الدول عند اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وتعامل الصندوق مع الدول بمثابة شهادة ثقة على قدرتها على التعافي الاقتصادي ودفع الديون وعمل الإصلاحات الاقتصادية، أي أن هذا التعامل شهادة ثقة للمستثمرين والدول والجهات المانحة الأخرى بضخ استثمارات في هذه الدولة التي يعطيها صندوق النقد الدولي قرضا، كون هذه الدول تتعامل على أن لديها ثقة من أكبر جهة مانحة بالعالم.

اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على العملة الصعبة يرجع للأزمة الاقتصادية العالمية

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد على قناة «TEN»، أن الصندوق لديه اتفاقيات مع الدول للإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، ووضع خطة اقتصادية لتتمكن من الوصول إلى معدلات نمو وتقليل البطالة والتضخم بها، لافتًا إلى أن التعامل بين الدول والبنك الدولي يوفر الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، في ظل نقص حاد بها وتضخم عالمي ضمن أزمة اقتصادية عالمية بالغة الصعوبة، تسبب أزمات بدول العالم كافة.