صندوق النقد الدولي: مصر أظهرت مرونة في مواجهة كورونا

قال صندوق النقد الدولي، إنّ مصر أظهرت مرونة في مواجهة أزمة COVID-19، بدعم من الصندوق، وإنّ التزام السلطات المصرية الأخير بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وللتخلص من تشوهات السياسة السابقة، بدعم من تشديد السياسة النقدية مقدمًا، والمزيد من التحسينات على شبكة الأمان الاجتماعي، هي خطوات مرحب بها.

وأضاف صندوق النقد، في تقرير له، أنّ التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيساعد في التخفيف من الصدمات الخارجية ومنع الاختلالات من الظهور مرة أخرى والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على الحفاظ على السعر، وسيضمن الضبط المالي القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط، وسيساعد الإنفاق الاجتماعي على التخفيف من حدة الفقر وحماية المستضعفين.

وتابع: «بالنظر إلى حالة عدم اليقين المتزايدة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية، فإنّ السلطات المصرية ملتزمة بمواصلة المسار بشأن مرونة سعر الصرف، وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة، والإصلاحات الهيكلية حاسمة».