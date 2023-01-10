رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

صندوق النقد الدولي: مصر أظهرت مرونة في مواجهة كورونا

كتب:

محمد الدعدع
05:58 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي، إنّ مصر أظهرت مرونة في مواجهة أزمة COVID-19، بدعم من الصندوق، وإنّ التزام السلطات المصرية الأخير بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وللتخلص من تشوهات السياسة السابقة، بدعم من تشديد السياسة النقدية مقدمًا، والمزيد من التحسينات على شبكة الأمان الاجتماعي، هي خطوات مرحب بها.

وأضاف صندوق النقد، في تقرير له، أنّ التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيساعد في التخفيف من الصدمات الخارجية ومنع الاختلالات من الظهور مرة أخرى والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على الحفاظ على السعر، وسيضمن الضبط المالي القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط، وسيساعد الإنفاق الاجتماعي على التخفيف من حدة الفقر وحماية المستضعفين.

وتابع: «بالنظر إلى حالة عدم اليقين المتزايدة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية، فإنّ السلطات المصرية ملتزمة بمواصلة المسار بشأن مرونة سعر الصرف، وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة، والإصلاحات الهيكلية حاسمة».

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء باكستان: ليس لدينا خيار سوى تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي

مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية: اتفاق صندوق النقد الدولي شهادة ثقة لمصر

يوسف الحسيني: من يرفض التعامل مع صندوق النقد الدولي رافض للشفافية

نائب رئيس بنك مصر: قرار صندوق النقد الدولي يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في المشروعات

«معلومات الوزراء» يفند 50 سؤالا وجوابا حول التعاون مع صندوق النقد الدولي

الحكومة: ردود فعل إيجابية دولية على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.