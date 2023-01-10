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صندوق النقد الدولي: التضخم سيتراجع في مصر لـ7%.. والاقتصاد يواصل النمو

كتب:

محمد الدعدع
05:54 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي، إن سعر الصرف المرن، والأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية من شأنها زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وبيئة الأعمال، وأن تعزز الاستثمار الخاص والصادرات، وإطلاق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.

وأضاف، في تقرير، أنّ من المتوقع أن يرتفع النمو في إطار البرنامج الموقع مع مصر تدريجيًا إلى بين 5 و6%، بعد تحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا.

وتابع: «سيتحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بينما يتم إعادة بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب، والتضخم، الذي ترتكز عليه السياسة النقدية المعتمدة على البيانات، من المتوقع أن يعود إلى حوالي 7 في المائة بحلول السنة المالية 2024/25، مع تخفيض الدين الحكومي العام إلى نحو 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/2027».

 

 

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.