«وكيل الأزهر» يلتقي وفد طلاب جامعتي جورج واشنطن والأمريكية بالقاهرة

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفدًا من طلاب جامعة جورج واشنطن، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، للتعرف على أنشطة الأزهر الشريف العلمية والثقافية والدعوية.

خلال اللقاء، استعرض الدكتور الضويني، جهود الأزهر العلمية والثقافية والدعوية، مؤكدًا أن رسالة الأزهر وهي عالمية، وقائمة على إيضاح الصورة الصحيحة للإسلام، والفهم الصحيح لكتاب الله والسنة النبوية المطهرة، فضلا عن دورها في ترسيخ قيم المحبة والتعايش والسلام وأسس الحوار بين البشر باختلاف أجناسهم وعقائدهم.

التعليم الأزهري

وأوضح الدكتور «الضويني»، أن الأزهر يقوم بتلك الرسالة والعمل على ترسيخها في التعليم من خلال أكثر من 11 ألف معهد أزهري على مستوى الجمهورية، و90 كلية و27 مركزا بحثيا متخصصًا في العلوم المختلفة التي تُعنى بأصول الدين، والتفسير والعقيدة، والعلوم الإنسانية والتطبيقية، وأصول الفتوى التي تحقق آمال الأمة وتخفف آلامها، وتوطد علاقة المسلم بغير المسلم، مشيرًا إلى دور هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، في بحث المسائل المعاصرة وتصحيح المفاهيم، وبيان تعاليم الإسلام ونبذ العنف والغلو والتطرف والكراهية، ونشر سماحة الدين الإسلامي ووسطيته.

احترام حقوق المرأة والمسنين والأطفال

وأكد وكيل الأزهر اهتمام الأزهر وحرصه على توضيح وبيان الحقوق والحريات، التي تشمل احترام حقوق المرأة والمسنين والأطفال وحق الجار وحق المسلم على المسلم وعلى غير المسلم، موضحًا أن الإسلام يُعلي من قيمة المرأة ومكانتها، وهذا ما تحظى به المرأة في الأزهر، لافتًا إلى أن الأزهر مكَّن المرأة من شغل العديد من المناصب حيث يوجد به 24 عميدة بكليات الأزهر المختلفة، كما وصلت لمنصب مستشارة لشيخ الأزهر.