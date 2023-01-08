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نائب رئيس جامعة الأزهر يشدد على الالتزام بضوابط الامتحانات

كتب:

إسراء سليمان
05:47 م | الأحد 08 يناير 2023
نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، لجان الامتحانات، شملت كليات: «التمريض، والهندسة، والعلوم، والدراسات الإسلامية، والتربية الرياضية، والتجارة، والتربية، والدراسات الإنسانية للبنات».

وخلال الجولة تابع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات مشكلات الطالبات الوفدات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات، وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات، إضافة إلى ضرورة وجود أستاذ المادة خلال وقت الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطالبات، إضافة إلى وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان (الصباحي- المسائي).

وأضاف أن هناك غرفة عمليات برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تتابع سير العمل بلجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

رافق نائب رئيس الجامعة لفرع البنات خلال الجولة، عمداء الكليات ووكلاؤهم.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.