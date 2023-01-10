قناة الحياة تعرض تقريرا عن انتظام الدراسة بمدرسة جابر مندور في البحيرة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا عن انتظام الدراسة بمدرسة جابر مندور الابتدائية المشتركة في قرية الغيتة التابعة لمركز أبو المطامير، التي تستوعب 700 طالب.

وأشار التقرير إلى أن مدرسة جابر مندور الابتدائية المشتركة بقرية الغيتة تم إحلالها وتجديدها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف التقرير أن العمل بمدرسة جابر مندور الابتدائية المشتركة بقرية الغيتة تضمن إنشاء مبنى جديدا وإحلال وتجديد آخر.

ولفت التقرير إلى أن مدرسة جابر مندور الابتدائية المشتركة بقرية الغيتة مقامة على مساحة 2 فدان.

وأوضح أن مدرسة جابر مندور الابتدائية المشتركة بقرية الغيتة تضم 22 فصلا دراسيا وتستوعب 700 طالب.

وقال محمد العدوي، مدير الإدارة التعليمية بأبوالمطامير في محافظة البحيرة، إن مبادرة حياة كريمة أضافت للتعليم العديد من الإنجازات؛ ومنها بناء المدارس والتوسعات التي حدثت بالإدارة، وجرى إنشاء 33 مدرسة في مبادرة حياة كريمة.

وأضاف «العدوي» أنه جرى تجهيز المدارس بأثاث كامل لمعامل الكمبيوتر والعلوم والأنشطة التربوية داخل المدارس.