إنشاء 38 محطة صرف صحي وشبكات مياه لـ54 قرية بالغربية ضمن «حياة كريمة»

نفّذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية عددا من المشروعات في قرى مركز ومدينة زفتى ضمن مبادرة «حياة كريمة، تشمل إنشاء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب، و4 محطات معالجة، وإنشاء شبكات ووصلات مياه لـ54 قرية، و38 محطة صرف صحي.

وقال المهندس حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب لـ«الوطن»، إن الشركة تقوم بإنشاء عدة مشروعات، بجانب رفع كفاءة مشروعات أخرى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتي، وتم إعادة تأهيل محطة مياه الشرب في قرية نهطاى ومحطة مياه تفهنا العزب وأيضا إنشاء 19 بئر مياه ارتوازي.

معالجة المنجنيز

وأضاف «شطا»، أنه تم إنشاء 4 محطات معالجة المنجنيز داخل عدة قرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وهي شرشابة، وسندبسط، وميت الحارون، وفرسيس، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية، وجاري الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بكل المحطات.

الوصلات المنزلية

وأشار إلى أنه إنشاء شبكات مياه الشرب لـ54 قرية، وانتهاء الأعمال شاملة الوصلات المنزلية مقسمة إلى 50 قرية مد وتدعيم، و4 قرى مخدومة سابقا، بجانب إعادة تأهيل محطات الصرف الصحي لقريتي نهطاي وتفهنا العزب بعدد 2 محطة كما تم الانتهاء من الوصلات المنزلية لعدد 52 قرية.

واختتم المهندس حمدي شطا حديثة لـ«الوطن»، بأنه تم تنفيذ وانتهاء مشروعات الصرف الصحي لـ38 قرية، مقسمة إلى 27 مشروع مد وتدعيم، و3 مشاريع تعاون دولي، و8 مشروعات مخدومة مسبقا.