الأردن يستضيف الدورة الثامنة من ملتقى قادة الإعلام العربي الشهر المقبل

يعتزم الأردن استضافة الدورة الثامنة من ملتقى قادة الإعلام العربي الذي تنظمه هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي الأردنية، في فبراير المقبل، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

ويشارك في ملتقى قادة الإعلام العربي نخبة من أبرز الإعلاميين العرب، وعدد من مسؤولي مؤسسات إعلامية حكومية وخاصة، إلى جانب عدد من الكتاب والأكاديميين من أصحاب الخبرات المختلفة في مجال الصحافة والإعلام.

أهمية اختيار الأردن لاستضافة القمة

وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، ماضي عبدالله الخميس، إن اختيار الأردن لعقد هذه القمة الإعلامية المهمة هو خيار استراتيجي لما يتمتع به من حضور إعلامي قوي، وتعددية في المؤسسات الإعلامية المختلفة، ومشاركات فاعلة للإعلاميين الأردنيين في العديد من الفعاليات الإعلامية على المستوى العربي.

وأشار إلى اهتمام الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني بالإعلام، وحرصه على تطوير وتحديث المنظومة الإعلامية في الأردن، وتعزيز مهارات وقدرات الإعلاميين الأردنيين في مختلف اختصاصاتهم.

وأعرب الخميس، عن شكره وتقديره للأردن على استضافة هذا الحدث الإعلامي المهم، قائلاً: "هي بادرة ليست بالغريبة على الأردن الذي يعج بالأنشطة والفعاليات والتظاهرات الإعلامية والثقافية المهمة والملهمة".

خطوة إيجابية في التنسيق العربي

ولفت إلى أن الدورة الثامنة من الملتقى التي ستعقد في الخامس من الشهر المقبل، تعد احدى الخطوات الإيجابية في تنسيق المواقف بين قادة الإعلام العربي، ووضع خارطة تفاهم حول أولويات العمل الإعلامي، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المهنية الأصيلة في العمل الإعلامي، إضافة إلى تأهيل وتطوير مهارات الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بشكل عام.

وأوضح الخميس أن الملتقى سيناقش دور الإعلام في الأحداث والمتغيرات الكثيرة، ودور الإعلام في الأزمات، إضافة إلى دور الإعلام في تدعيم وتعزيز العلاقات العربية.