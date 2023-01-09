سقوط الثلوج على الأردن ومديرية الأمن العام تحذّر المواطنين.. «صور»

حذّرت مديرية الأمن العام في الأردن من الحالة الجوية التي تشهدها المملكة اليوم، مؤكدة أن البلاد تتأثر بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي.

تحذير من خطر السيول في أدوية الأردن

كما حذّرت الجهات الحكومية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة بعض المناطق الجنوبية والشرقية في الأردن وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات، حال ارتفاع منسوب المياه.

وفي سياق متصل، انتشرت السحب الركامية فوق قمم جنوب المملكة الأردنية الهاشمية نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المنطقة.

تراكم الثلوج على الأرض

ونظرا لارتفاع سلسلة جبال الجنوب أكثر من 1500 متر، وانخفاض درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، تساقطت زخات كثيفة من الثلوج بمنطقة رأس النقب وبعض قمم لواء البتراء، ما عمل على تراكم بضعة سنتيمترات من الثلوج حيث ظهرت الأرض بيضاء تماما.

وتستمر فرص تساقط الثلوج على ارتفاع 1500-1600 متر في جنوب الأردن حتى ساعات عصر اليوم ثم تتلاشى الفرصة.

وشهدت أجزاء من مرتفعات جنوب المملكة تساقطًا للزخات الثلجية، ما أدى إلى صعوبة الحركة والتنقل على بعض الطرق.

يذكر أن قمم جبال الشراه جنوب الأردن تصل ارتفاعات بعضها الى أكثر من 1750 مترا فوق مستوى سطح البحر.