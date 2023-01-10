تقديم الرعاية الصحية لـ1286 حالة في قافلة جامعة طنطا بالمحلة

انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا اليوم، إلى قرية دمرو بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف على 1286 مواطنا

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1286 حالة من خلال 15 عيادة، حيث تم فحص 68 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و134 في عيادة الأطفال، و163 بالعظام، و123 جلدية، 128 باطنة، و78 مسالك بولية، و136 أنف وأذن، و36 جراحة عامة، و65 صدر، و34 نفسية وعصبية، و218 جراحة العيون، و26 قلب وأوعية دموية، و17 نساء وتوليد، و26 تحاليل، و25 أسنان، وتم تحويل 92 حالة بواقع 14 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 14 عظام، 4 جلدية، 3 باطنة، 8 المسالك البولية، 4 أنف وأذن وحنجرة، 5 جراحة عامة، و5 الصدر، و4 نفسية وعصبية، و24 جراحة العيون، و4 قلب وأوعية دموية.

محو أمية 65 مواطنا

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 65 مواطنا في قرية دمرو بالمحلة الكبرى.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.