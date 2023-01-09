التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم قافلة طبية بالفيوم: كشف وعلاج مجانا

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية في إحدى قرى محافظة الفيوم، والتي شاهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، في مؤتمر التحالف الوطني المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل القافلة الطبية التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قرية «الحادقة» بنطاق مركز الفيوم أحد مراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تخصصات متنوعة

وقال أحمد مرسي، مدير قطاع الدعم الاجتماعي بمؤسسة «راعي مصر للتنمية» لـ«الوطن»، إنّ المؤسسة نظمت قافلة طبية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تستمر ليوم واحد في قرية الحادقة، موضحًا أنّها تشمل تخصصات النساء والتوليد، والأمراض الجلدية، والعظام، والأطفال، والرمد.

التحالف أطلق مبادرة «أطفال أصحاء»

وأشار إلى أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق مبادرة صحية بعنوان «أطفال أصحاء»، والتي تشمل الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية للأطفال، وعلاجهم للحفاظ على أطفال مصر أصحاء.

قافلة مجانية تشمل كل الخدمات

وأضاف أنّ القافلة مجانية وتشمل كل الخدمات، بدءًا من الكشف على المرضى، مرورًا بعمل التحاليل، وصرف الأدوية، وتوفير النظارات، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات إلى المستشفيات لإجرائها.

الرئيس يشيد بجهود التحالف الوطني

من ناحيته، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واصفًا إياهم بأنّهم أصبحوا «نموذجًا وقدوة لغيرهم من المهتمين بالعمل الخيري، سواء داخل التحالف أو خارجه».

ووجه الرئيس السيسي، الشكر باسمه وباسم المصريين جميعًا للتحالف على ما قام به من عمل تنموي في مصر، مُطالبًا باقي الكيانات بالانضمام للعمل التنموي والخيري والمجتمعي حتى تصل مصر إلى التنمية المنشودة.