الكشف على 2000 مواطن في قافلة طبية بالعاشر من رمضان ضمن «حياة كريمة»

نفذت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية قافلة طبية مجانية بالحي العاشر ج، التابع لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، ووقعت الكشف الطبي على 2000 شخص.

خدمة طبية متميزة للمواطنين

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخاصة في الأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

الكشف على أكثر من 2000 مريض

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 15 عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1953 مواطنا من أهالي القرية، بواقع 294 حالة في تخصص الباطنة، 52 حالة جراحة عامة، 239 العظام، 440 الأطفال، 110 النساء والتوليد، 209 الجلدية والتناسلية و45 تنظيم الأسرة، 139 أسنان، 175 أنف وأذن، 180 الرمد، 68 مسالك بولية، 102 القلب والأوعية الدموية.

صرف العلاج للمرضى مجانا

وأضاف وكيل الوزارة، أن خدمات القافلة تضمنت صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 6 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، بالإضافة لتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.