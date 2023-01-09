السيسي يشاهد أعمال قافلة طبية لـ«التحالف الوطني» بالفيوم عبر الفيديو كونفرانس

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس، أعمال قافلة طبية من الفيوم بقرية «الحدقة»، ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

خدمات في كل التخصصات الطبية

وتقدم القافلة الطبية خدمات في كل التخصصات من نساء وتوليد وجلدية وعظام وباطنة وأطفال ورمد ومبادرة أطفال أصحاء للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية للأطفال، وهي قافلة شاملة الخدمات من كشف وأدوية وتحاليل وعمليات وتوفير نظارات، إذ أن اليوم يشهد تقديم الخدمات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.