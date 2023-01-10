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«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن منصات التواصل الاجتماعي: خطر مجهول أم وسيلة معرفة

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:07 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

عرض برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «منصات التواصل الاجتماعي.. خطر مجهول أم وسيلة معرفة».

وقال التقرير: «شاب يبدأ يومه بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ويتتبع تريندات على مدار 12 ساعة على الأقل مثلما تحفر قطرات المياه في الصخر ببطء وتعيد تشكيله».

وأضاف: «الغول الجديد أم صديق الإنسان، ما بين الوصفين تتواصل الحيرة عالميا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مساحات حرة تسمح للشخص أن يتواصل مع الآلاف وأحيانا الملايين، ولكن في الوقت ذاته فإن هناك أيادى تسعى إلى السيطرة على أفكار البشرية عبر هذه المواقع».

وتابع: «يكشف لنا تقرير مؤسسة مؤشر المعلومات المضللة العالمي عن أن حجم الإعلانات للمعلومات المضللة والكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي يتجاوز 230 مليون دولار سنويا».

واستطرد: «المعرفة نهم لا ينتهي، ومواقع التواصل الاجتماعي التي يتصفحها الشباب تشبع جزءا من هذا النهم، لكن عليهم أن يدركوا من يسعى إلى تخريب والتوجيه والاستقطاب، والبداية قد تكون في اكتشاف تريندات مزيفة بفعل فاعل في محاولة لتوجيه الرأي العام».

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