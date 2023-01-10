باحث دولي لقناة القاهرة الإخبارية: أوروبا تحتاج إلى تنسيق لمواجهة التهديدات النووية الروسية

قال قسطنطين جريدين، باحث في العلاقات الدولية، إن الدول الأوروبية في الشهور الأخيرة كانت تبحث عن طرق لتعزيز الأمن المحلي والدولي، في القارة الأوروبية دون التنسيق مع الولايات المتحدة التي تهتم أيضا بالأمن في القارة.

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية» أن هناك احتياجا لتنسيق الدول الأوروبية فيما بينها، دون التنسيق مع باقي دول الناتو مثل الولايات المتحدة وكندا، وأهم تهديد للأمن الأوروبي أن هناك تهديدات روسية نووية وكذلك تلميحات المسؤولين الروس أن أوروبا تورطت في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع أن هناك تهديدات بضربات محتملة إلى المدن الأوروبية التي أشار إليها الرئيس الروسي بوتين في عدة خطابات سابقة، لذلك احتاجت أوروبا إلى تنسيق أفضل للرد على هذه التهديدات والتحديات الأمنية.

واستطرد: «نتمنى أن التصريحات التي تأتي من مسؤولين روس من مختلف المستويات تكون مجرد تصريحات، وكذلك العالم كله يأمل ذلك نظرا للتجهيزات العسكرية الروسية لاستمرار التعبئة العامة في روسيا، وتجنيد مواطنين روس للجيش وهناك العديد من الدلائل أن الحرب في أوكرانيا ستستمر كحرب تقليدية، ولن تتحول إلى المرحلة النووية أو الكيماوية».