أحمد السعيد يتولى منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لقناة القاهرة

أعلنت قناة القاهرة والناس، منذ قليل، عن تولي أحمد السعيد منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس القناة منذ عام ٢٠١٥ حتى تاريخه.

ونجحت قناة القاهرة والناس، بما تقدمه من خريطة برامج ومسلسلات أن تتصدر أعلى مؤشرات المشاهدة والمتابعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم قناة القاهرة والناس، خريطة برامج تضم مجموعة من أقوى نجوم الاعلام في الوطن العربي، وعلى رأسها برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الاعلاميين ابراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض، وبرنامج "العباقرة" الذي يقدمه الروائي عصام يوسف، وبرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الاعلامية اسما ابراهيم حيث تستضيف كبار نجوم الفن والاعلام والرياضة في مصر والعالم العربي.

كما تضم قناة القاهرة والناس، مجموعة من أفضل البرامج الترفيهية والثقافية، ومنها برنامج المطبخ المميز "مي شو" وتقدمه مي يعقوبي، و برنامج "المواجهة مع النفس" والذي يقدمه الاعلامي أحمد سالم،وبرنامج "أنا سعيد" الذي يقدمه المذيع المتألق سعيد جميل، وبرنامج "الدكتور" ويقدمه الدكتور أيمن رشوان، وبرنامج "الجدعان" ويتناول كل ما يشغل السوق العقاري ويقدمه الكاتب الصحفي محمد غانم.

والقاهرة والناس هي قناة فضائية مصرية أطلقتها مجموعة شركات طارق نور، وتم افتتاحها في شهر رمضان عام ٢٠٠٩ ولكن منذ عام ٢٠١٢ أصبحت القناة تبث طوال أيام السنة واطلق على القناة لقب "صانعة النجوم" .