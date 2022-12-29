أبرز المشاهد الكوميدية في مسلسلات 2022.. «فرح الكبير ومربوحة وحلة المحشي»

احتل الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» الحصة الأكبر بين المسلسلات الكوميدية في 2022 لتتصدر مشاهده منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة مشاهد شخصية «مربوحة»، للفنانة رحمة أحمد، إذ برزت «إيفيهاتها» في أذهان المشاهدين.

وتستعرض جريدة «الوطن»، أبرز المشاهد الكوميدية في 2022 خلال السطور التالية:

فرح الكبير

مشهد فرح «الكبير» الذي جسد شخصيته الفنان أحمد مكي، و«مربوحة»، من المشاهد الكوميدية في 2022، ونال استحسان رواد منصات التواصل الاجتماعي، مبدين إعجابهم بأداء الفنانة رحمة أحمد للشخصية بسلاسة وخفة ظل، ليشكلا ثنائيا كوميديا.

ليلة الدخلة

مشهد «ليلة الدخلة» الذي جمع بين «مربوحة» و«الكبير» بعد حفل زفافهما من أكثر المشاهد الكوميدية في 2022 حيث ظهرت رحمة أحمد بإطلالات غريبة كانت محل تفاعل كبير من المشاهدين.

وظهرت «مربوحة» بالعديد من الإطلالات الغريبة مثل إطلالة الكهرباء التي وضعتها على ملابسها بشكل كوميدي حتى أطلق عليها الجمهور «مربوحة بتنور».

أما الإطلالة الثانية فكانت إطلالة الممرضة حيث ظهرت بملابس ممرضة وهو الأمر الذي أثار استغراب الكبير أوي، أما الإطلالة الثالثة فكانت إطلالة التايجر التي طلبها منها الكبير أوي ولكنها فاجأته بزي تايجر تنكري.

أما الإطلالة الرابعة فكانت إطلالة الوردة المفتحة التي فاجأت مربوحة الكبير أوي بها فور استيقاظه من النوم صباح اليوم التالي.

لعبة السبيط

شهد المسلسل أيضا، تألق الفنان حاتم صلاح في شخصية «نفادي»، وتحديدا في مشهد لعبة السبيط.

حزلقوم

كما حازت المشاهد التي ظهرت بها شخصية «حزلقوم» في المسلسل إعجاب الجمهور، نظرا لطبيعة الشخصية الكوميدية التي جسدها الفنان أحمد مكي.

حلة المحشي في «أحلام سعيدة»

من بين المشاهد الكوميدية في دراما 2022 التي جمعت ما بين يسرا «فريدة هانم» وشيماء سيف «صدفة»، في مسلسل «أحلام سعيدة»، ولا سيما مشهد «حلة المحشي» و«الرنجة».

مواقف كوميدية مع «جلجل»

كما لم يخل مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني وآيتن عامر وهنادي مهنا من المشاهد الكوميدية التي جمعت الثلاثي، من ناحية والمشاهد التي جمعت أكرم حسني الذي ظهر بدور«جلجل» مع عمرو عبد الجليل من ناحية أخرى.

مسلسل «راجعين يا هوى» حظى أيضا ببعض المشاهد الكوميدية خاصة التي جمعت ما بين فاء عامر وأنوشكا، ولا سيما مشهد «الخناقة» بينهما.