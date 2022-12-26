مسلسلات جديدة على قنوات «المتحدة» في 2023.. منها «جروب العيلة»

تدفع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمسلسلات درامية جديدة، بالتزامن مع الأيام الأولى من العام الميلادي الجديد 2023، لمجموعة من أبرز النجوم، الذين يحظون بثقة كبيرة من الجمهور، انطلاقًا من أعمالهم التي تحترم الأسر المصرية.

وكشف الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن أبرز الأعمال الدرامية الجديدة، المُقرر عرضها خلال الأسبوع الأول من العام الجديد.

وترصد «الوطن»، أبرز المسلسلات المُقرر عرضها قريبًا، وهي كالتالي:

- «جروب العيلة»

عبر قناتي «ON» و«ON دراما»، سيُعرض مسلسل «جروب العيلة»، وهو يتناول قضايا اجتماعية ومشاكل العائلات واختلاف الأجيال.

المسلسل من بطولة سميحة أيوب، وأحمد سعيد عبد الغني، وإسلام جمال، وحسام فارس، وحنان سليمان، وجيهان الشماشرجي، وهو من ورشة «مصنع الحكايات» لـ هاني سرحان، وإخراج منال الصيفي.

- «في كل أسبوع حكاية»

اعتبارًا من يوم 31 ديسمبر الجاري، على قناة «cbc»، ينطلق مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، وهي مسلسل عبارة عن حكايات منفصلة، كل حكاية تتكون من 5 حلقات فقط، تتناول قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها وذلك في إطار اجتماعي أسري.

وتحمل الحكاية الأولى «في التاكسي»، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وبطولة دياب، آيتن عامر، محمد على رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، والثانية بعنوان «روليت» بطولة نجلاء بدر ونصال الشافعي ويشارك في بطولتها إنجي شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام.

- «بينا ميعاد»

من يوم 1 يناير المُقبل، تنطلق أولى حلقات مسلسل «وبينا ميعاد» على «دي إم سي»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عن المشكلات اليومية داخل الأسر المصرية بكل فئاته، خاصة الصراع الدائر بين جيلي الشباب والكبار.

المسلسل بطولة عدد كبير من نجوم الفن والدراما، أبرزهم مدحت صالح، شرين رضا، صبري فواز، نادية رشاد، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، خالد نور، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.