أبرز مسلسلات رمضان 2023.. «سره الباتع» و«العمدة» و«سوق الكانتو»

لم تتحدد بعد القائمة النهائية لـ مسلسلات رمضان 2023 المصرية، حيث بدأ عدد كبير من الصناع في تصوير أعمالهم ولكن لم يحددوا بعض قدرتهم على اللحاق بالموسم الدرامي الرمضاني.

مسلسلات رمضان 2023 أبرزها سره الباتع

دراما مسلسلات رمضان 2023 ستشهد حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد هنيدي وياسمين عبد العزيز، وأمير كرارة، ونيللي كريم، ومي عز الدين، وأحمد العوضي، ومحمد رمضان.

أبرز مسلسلات رمضان 2023، هو مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، وتدور الأحداث حول الشخصيات التاريخية خلال الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، وذلك في إطار درامي تشويقي، وقصة العمل مقتبسة من قصة «سره الباتع» للأديب الراحل يوسف إدريس.

مسلسلات رمضان 2023 عودة تعاون محمد رمضان ومحمد سامي

ومن المسلسلات المنتظر عرضها أيضا مسلسل العمدة للفنان محمد رمضان الذي يُعيد من خلاله تعاونه مع المخرج محمد سامي، ويُشارك في بطولته كل من زينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، وأحمد داش، ودعاء حكم، وعصام السقا، وأحمد فهيم، وبيومي فؤاد وآخرين.

كما هناك مسلسل سوق الكانتو للفنان أمير كرارة، ومسلسل جعفر العمدة للفنانة روبي.