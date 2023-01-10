«حياة كريمة».. حلم الجمهورية الجديدة

الأحلام الكبرى تبدأ من مجرد فكرة، بدأت الفكرة فى يناير 2019، عندما أعلن الرئيس السيسى -ولأول مرة- شعار «حياة كريمة»، أخذ الشعار يكبر شيئاً فشيئاً، فتحول من حلم إلى مبادرة، ثم من مبادرة إلى مشروع قومى، على مدار أربعة أعوام من العمل المتواصل، المدروس والمخطط، الذى لم توقفه جائحة كورونا، ولم تمنعه آثار الحرب الروسية - الأوكرانية التى ألقت بظلالها على كل العالم.

انتهاء المرحلة الأولى من «الحلم الكبير» واستعدادات مكثفة لانطلاق المرحلة الثانية

على مدار السنوات الأربع الماضية، جاب قطار «حياة كريمة» كل محافظات مصر، وكل مركز، وكل قرية، وكل تابع، عبر كتيبة من الشباب المتطوع، الذى رأى طريق التغيير الحقيقى والإيجابى فقرر أن يسير عليه، ويواصل اليوم باليوم، ليرصد الأوضاع، ويتلقى الطلبات، ويتابع أعمال التنفيذ مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية المشاركة.

استهدف المشروع القومى «حياة كريمة» إحداث تغيير حقيقى فى حياة أكثر من 58 مليون مواطن، بميزانية غير مسبوقة تجاوزت 800 مليار جنيه، وشملت خارطة العمل مستويين: الأول هو «بناء الحجر» من خلال تطوير البنية الأساسية للقرى الأكثر احتياجاً ومد شبكات الكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب، وترميم وبناء المنازل، ورصف الطرق الداخلية والرئيسية.

أما المستوى الثانى فهو «بناء الإنسان» عبر تدشين العديد من المبادرات التى تستهدف رفع الوعى وتنمية المهارات وكسب الخبرات، فحرصت «حياة كريمة» على بناء المكتبات والمسارح ومراكز الإبداع داخل القرى المستهدفة، وتطوير المدارس وإنشاء فصول جديدة وافتتاح مجمعات خدمية متكاملة وتوفير ساحات خضراء للتنزه ومراكز شباب متطورة لممارسة الرياضة.

صورة كاملة حاول أن يرسمها المشروع الذى وصفه البعض بأنه «مشروع القرن»، واختاره الاتحاد العربى للتطوع كأفضل مبادرة تنموية فى العالم العربى، وأشادت به منظمة الأمم المتحدة كتجربة ملهمة تحتذى بها فى بقية الدول. صورة كاملة لجمهورية جديدة ينعم فيها كل مصرى ومصرية بالحياة الكريمة.

بدأ المشوار قبل أربع سنوات، نجحت الجهود المتضافرة فى قطع المرحلة الأولى من الطريق، فيما يقف الآن أصحاب الحلم وشبابه ومتطوعوه على أعتاب المرحلة الثانية الجديدة التى من المنتظر إطلاقها قريباً، حتى يكتمل بدر الحلم ويطرق الخير كل باب وتزور الفرحة كل بيت.