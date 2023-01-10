تراجع أسعار الأخشاب في أمريكا لأقل مستوى منذ 2020.. العقارات السبب

انخفضت العقود الآجلة للأخشاب في شيكاغو حول 350 دولارًا لكل ألف قدم، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ يونيو 2020، واستمرت أسعار الفائدة المرتفعة في خفض النشاط العقاري.

دورة التضييق الشديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

وأدت دورة التضييق الشديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى ما يزيد عن 6%، ما أدى إلى انخفاض المبيعات وكبح نمو أسعار المساكن بينما وضع تأثيرًا شديدًا على ثقة بناة المساكن.

وتعني زيادة معدلات الفائدة ارتفاع نسبة العائد على قروض الرهن العقاري بالنسبة للراغبين في شراء منازل جديدة، وهو ما تبعه بالضرورة تراجع المبيعات، وعزوف المشترين الجدد عن شراء أي وحدات في الوقت الحالي، انتظارًا لتراجع نسبة الفائدة.

تصاريح البناء المنازل الجديدة

وأظهر أحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن التصاريح الجديدة لبناء المنازل، وهو مؤشر محتمل للنشاط المستقبلي، تراجعت بأكثر من 10% إلى 1.351 مليون وحدة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020.

وانخفض المؤشر الآن بنسبة 80% تقريبًا منذ ذلك الحين، وبلغت ذروة أسعار الأخشاب في مايو 2021 عند حوالي 1700 دولار، عندما أدت مشكلات سلسلة التوريد إلى مضاعفة الطلب القوي.

العقود الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو بالخشب

من المتوقع أن يتداول الخشب عند 336.65 دولارًا لكل ألف قدم بنهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 289.54 في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس»، ويتركز أكبر منتجي الخشب في منطقة بحر البلطيق وأمريكا الشمالية، وترتبط العقود الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية بالخشب المصنوع في بعض الولايات الأمريكية والمقاطعات الكندية.