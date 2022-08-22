أسعار الأخشاب تتراجع في أمريكا وتقترب من أدنى مستوياتها منذ عام

تراجعت العقود الآجلة للأخشاب في شيكاغو، خلال تعاملات اليوم، لتسجل نحو 500 دولار لكل ألف قدم، وتقترب من مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سبتمبر 2021، أي منذ عام تقريبا، حيث أظهرت سوق الإسكان الأمريكية علامات على التباطؤ وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

وبحسب «تريدينج إيكونوميكس»، تراجعت مبيعات المنازل المنقولة - إعادة البيع - في الولايات المتحدة للشهر السادس في يوليو، حيث استمر الارتفاع السريع في أسعار الفائدة وأسعار البيع القياسية في التأثير على المشترين المحتملين.

وتأتي حالة التباطؤ مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة، والتي بلغت في مجموعها نحو 3%، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، لم تحدث منذ 40 عام تقريبا.

ارتفاع نسبة العائد على قروض الرهن العقاري

وتعني زيادة معدلات الفائدة، ارتفاع نسبة العائد على قروض الرهن العقاري، بالنسبة للراغبين في شراء منازل جديدة، وهو ما تبعه بالضرورة تراجع المبيعات، وعزوف المشترين الجدد عن شراء أي وحدات في الوقت الحالي، انتظارا لتراجع نسبة الفائدة.

تراجع مبيعات المساكن

في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 10٪ تقريبًا على أساس شهري إلى معدل سنوي قدره 1.446 مليون وحدة في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير من العام الماضي.

علاوة على ذلك، بدأت مصانع الأخشاب إجراء تخفيضات موسمية مع عمليات الصيانة التي تحدث خلال هذا الوقت من العام، حيث أن معظم بناة المنازل في الولايات المتحدة قاموا بالفعل بشرائهم لمشاريع البناء الخريفية المخطط لها.

ومن المتوقع أن يتداول الأخشاب عند 549.80 دولار لكل 1000 قدم لوح بنهاية الربع الجاري، وعند 649.84 دولار في غضون 12 شهرًا.

ويتركز أكبر منتجي الخشب في منطقة بحر البلطيق وأمريكا الشمالية، وترتبط العقود الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية بالخشب المصنوع في بعض الولايات الأمريكية والمقاطعات الكندية.