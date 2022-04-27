أسعار الأخشاب تصل لأعلى مستوى لها خلال شهر.. تعرف على السعر اليوم

تداولت العقود الآجلة للأخشاب في بورصة شيكاغو التجارية عند 1034 دولار لكل ألف قدم لوح، لتغلق عند أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، على خلفية احتمالات ارتفاع الطلب حيث يقوم كبار بناة المنازل في الولايات المتحدة بإجراء مشترياتهم اللازمة لموسم البناء الصيفي الذي يلوح في الأفق.

الأسعار منخفضة بنسبة 30%

ولا تزال أسعار الأخشاب منخفضة بنسبة 30% تقريبًا من ذروة 10 أشهر مقارنة بـ1480 دولارًا، حيث خفت اختناقات النقل وتعافت أحجام الإنتاج في مناشر الخشب من هذه القيود وسط طقس ربيعي أفضل، مما خفف من مخاوف الإمداد بعد شهور من شح المخزونات.

ارتفاع معدلات الرهن العقاري

وساعد ارتفاع معدلات الرهن العقاري على تهدئة سوق الإسكان في الولايات المتحدة، وتراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مارس حيث أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري والأسعار إلى خفض القدرة على تحمل التكاليف.

أسعار الأخشاب عند أعلى مستوى على الإطلاق

وبلغت أسعار الأخشاب، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1711.20 في شهر مايو من عام 2021، ومن المتوقع أن يتم تداول الخشب عند 940.64 دولار أمريكي لكل 1000 قدم لوح بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط احتمالات أن يتم التداول عند 776.81 في غضون 12 شهرًا.

أكبر منتجي الخشب

ويتركز أكبر منتجي الخشب في منطقة بحر البلطيق وأمريكا الشمالية، وتحدد العقود الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية، ويجرى تصنيع الخشب في بعض الولايات الأمريكية والمقاطعات الكندية.