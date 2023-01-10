ارتفاع أعداد المصابين في انقلاب سيارة نقل بكفر الزيات.. «كانوا راجعين من الشغل»

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، داخل أحد المجاري المائية، على طريق قرية قصر نصر الدين، كفر الزيات بمحافظة الغربية، إلى 14 مصابا، جميعهم من السيدات، أثناء عودتهم من عملهم، من أحد حقول البسلة، مع وقوع حالة وفاة واحدة للسائق إثر اختلال عجلة القيادة، حال عودتهم من عملهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين والمتوفين، بحسب ما أعلنته مديرية الصحة بالغربية، وفاة الشاب أحمد عيد 19 عاما، وإصابة 14 آخرين وهم «وردة محمد 39 عاما جروح متهتكة بالوجه واشتباه ارتجاج، واحترام محمد 42 عاما اشتباه كسر بالكتف الأيمن وارتجاج، وعالية مصطفى 24 عاما جرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وخضرة محمد علي 40 عاما جروح متفرقة بالوجه، وهدى نجيب 40 عاما اشتباه نزيف بالمخ، وإيمان موسى 21 عاما، اشتباه بعد الارتجاج، وأم هاشم سعيد 45 عاما جرح قطعي بالوجه، ودعاء سعد 35 عاما اشتباه كسر بالعمود الفقري، وطه عبدالله فتوح 50 عاما اشتباه كسر بالترقوة اليمنى، وناهد مسعد البنا 45 عاما كدمات بالجسم، ونوجه السيد كامل 45 عاما كدمات متعددة بالجسم، ومروة مسعد 30 عاما كدمات بالجسم، وحنان إبراهيم 34 عاما كدمات بالجسم، وأمينة السيد 43 عاما كدمات بالجسم»، وجميعهم مقيمين بقرية كفر اخشا بدائرة مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية.

إخطار بانقلاب سيارة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ بإنقلاب سيارة نقل داخل أحد المصارف على طريق قرية قصر نصر الدين كفر الزيات، ومصرع سائق السيارة، وإصابة مستقليها، بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.