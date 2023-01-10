الرئيس الجزائري يبعث رسالة إلى نظيره المالي بشأن تسريع وتيرة تنفيذ المصالحة

أبلغ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، رئيس مالي العقيد عاصيمي غويتا، مضمون رسالة شفوية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تندرج في إطار السعي المتواصل لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وكذلك تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، الموقع في 2015، لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار جمهورية مالي والمنطقة برمتها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المالي، اليوم الثلاثاء، لوزير الخارجية الجزائري، الذي قام بزيارة إلى باماكو بصفته مبعوثًا خاصًا للرئيس الجزائري، حيث شهدت هذه الزيارة عدة لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بالعلاقات الجزائرية-المالية وجهود إحلال السلم والمصالحة في مالي.

بيان للخارجية الجزائرية

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أن لعمامرة أجرى محادثات ثنائية مع نظيره المالي عبدولاي ديوب وكذلك مع وزير المصالحة الوطنية المكلف باتفاق السلم والمصالحة العقيد إسماعيل واغي.

وبحسب البيان، التقى رئيس الدبلوماسية الجزائرية بمقر سفارة الجزائر بباماكو بممثلين عن الحركات المالية الموقعة على اتفاق الجزائر.