«صناعة الشيوخ» توافق على اقتراح نائب التنسيقية بإطلاق مشروع «المستلزمات الرياضية» 

ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، اقتراحا برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق مشروع دعم مشروعات صناعة المستلزمات الرياضية على غرار برنامج دعم الصادرات المصرية.

إنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الرياضية

واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مشيراً إلى أهمية التوسع في إنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الرياضية وتجهيز الملاعب والأندية، وذلك من خلال الاستفادة من الآليات والحوافز التي تقدمها وزارة الصناعة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوات الرياضية، والتصدير للأسواق الخارجية.

وأكد نجاتي، أهمية دراسة إتاحة مجموعة من الوحدات بالمجمعات الصناعية التي تتولى وزارة الصناعة إنشاءها، للشباب المستفيدين من مبادرات وزارة الشباب والرياضة، خاصة وأن هذه المجمعات بها وحدات صناعية صغيرة تبدأ من 48 مترا مربعا، وتقدم تيسيرات عديدة لصغار المستثمرين لتشجيعهم على بدء أنشطتهم الإنتاجية.

توفير جميع أشكال الدعم للشباب

وأشار إلى ضرورة إتاحة الوزارة توفير جميع أشكال الدعم للشباب من خلال أجهزتها التابعة المتمثلة فى مصلحة الكفاية الإنتاجية ومركز تحديث الصناعة بالتعاون مع وحدة ريادة الأعمال بوزارة الشباب، وعليه فإن المقترح سوف يسهم فى الاكتفاء الذاتى للمستلزمات الرياضية وفتح أسواق تصدير لأفريقيا وغيرها من الأسواق المستهدفة .

ووافقت لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة بشأن إطلاق مشروع دعم مشروعات صناعة المستلزمات الرياضية، بعد توافق النواب وممثلي الحكومة على أهميته.