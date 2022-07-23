أكمل نجاتي: حياة كريمة توفر احتياجات المواطن وتحفزه على المشاركة السياسية

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الملف الاجتماعي ضمن ملفات الحوار الوطني له أهمية كبيرة لأنه يلمس السواد الأعظم من المواطنين ويناقش احتياجاتهم الاجتماعية وبرامج الحماية والتطوير ومشكلات الفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن المحور السياسي ترتكز قوته على نتائج عمل الدولة المصرية على المحور الاجتماعي.

حياة كريمة مشروع سياسي اجتماعي

وأوضح «نجاتي» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مشروع حياة كريمة يراه البعض أنه مشروع اجتماعي بالرغم أنه مشروع سياسي، لافتا إلى أن الخدمات التي تقدمها حياة كريمة توفر احتياجات المواطن وتحل مشكلاته وتحفزه على المشاركة السياسية بما يؤكد اعتماد المحور السياسي في قوته على المحور الاجتماعي.

برامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمة العالمية

وأشار «نجاتي» إلى أن هناك أزمة اقتصادية عالمية تعاني مصر من بعض آثارها، ولكن برامج الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الدولة في 2016 جعلتنا في حالة من الاستقرار تؤهلنا للجلوس على مائدة الحوار ومناقشة قضايا المستقبل بدلا من القضايا الحالية والاحتجاجات وغيرها من الأمور التي لم تحدث في مصر، لافتا إلى أن إجراءات الدولة الاقتصادية جعلتنا نمتلك سياسة عامة نسير عليها وبرلمان يخطط ويناقش وحكومة تجتهد وتصيب وتخطئ.

وأكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لدينا رجال دولة وطنيين يحاولون القفز فوق الأزمات للوصول بنا جميعا إلى الجمهورية الجديدة.