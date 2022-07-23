أكمل نجاتي: الإصلاح الاقتصادي جعل مصر طوق النجاة لأوروبا

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الدولة المصرية قطع الطريق على أزمات كبرى كان الممكن أن تسيطر على مصر في الفترة الحالية وأبرزها أزمات تدبير الوقود التي سيترتب عليها مشكلات في النقل والطاقة بما يعرقل سير الدولة، لافتا إلى أن البلاد شهدت تلك الأزمات في الفترة ما قبل تولي الرئيس السيسي الحكم حينما كان يسيطر على البلاد مجموعة من الإرهابيين.

القيادة الوطنية المخلصة وضعت التخطيط الهيكلي

وأوضح «نجاتي» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القيادة الوطنية المخلصة وضعت التخطيط الهيكلي والاستراتيجي نتج عنه إصلاح هيكلي في الحكومة وتخطيط استراتيجي، لافتا إلى أنه أصبح لدينا صوامع قمح لولاها ما كان لدينا مخزون قمح استراتيجي يكفينا 6 أشهر على الأقل، بالإضافة لمعامل التكرير التي وفرت كميات كافية من البنزين والطاقة والنقل والتي بدورها حافظت على الأسعار.

مصر تعرض الغاز الطبيعي على أوروبا

وأشار «نجاتي» إلى أن مشروعات الدولة في إسالة الغاز مكَّنت مصر حاليا وسط الأزمة الدولية الراهنة من عرض إمكانية تصدير الغاز المسال لأوروبا من مصر، وأصبحت مصر بفضل تخطيطها وخطتها في الإصلاح الاقتصادي هي طوق النجاة لأوروبا.

وأكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وعي المواطن المصري أمر مهم تبناه الرئيس السيسي في العديد من المشروعات، لافتا إلى أن التنسيقية تقدم العديد من المشروعات بهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطن.