ضبط 1250 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر في حملة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من عبوات المواد الغذائية، بدون فواتير «مجهولة المصدر»، بدائرة قسم دسوق، وتم التحفظ على المضبوطات لحين ورود قرار النيابة.

ضبط 1250 عبوة مواد غذائية متنوعة

كانت حملة مكبرة للتموين تمكنت من ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية، يُقيم ببندر دسوق، وبحوزته 1250 عبوة مواد غذائية متنوعة بدون فواتير «مجهولة المصدر»، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.