رئيس جامعة كفر الشيخ: تحفيز الباحثين على زيادة النشر العلمي الدولي

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الدوري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأعرب لجميع الأخوة المسيحيين من منسوبي وطلاب الجامعة عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة.

كما عبّر رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة علي الجميع بدوام التوفيق، وعلى الوطن العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليُمن والسلام في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

متابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

وناقش المجلس متابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والالتزام بالقواعد المتبعة، مع التأكيد على استمرار أعمال التصحيح تباعًا بكافة الكليات، من أجل الانتهاء من كافة النتائج الخاصة بالطلاب وإعلانها.

كما استعرض مجلس عمداء الجامعة، جهود كليات الجامعة من حيث الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ومتابعة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالاشتراك مع قطاع شئون التعليم والطلاب والقطاع الطبي بشأن المشاركة في المبادرات الرئاسية، وتعزيز دور الطلاب في المجتمع من خلال العمل التطوعي.

تنظيم المزيد من اللقاءات الحوارية

وكلف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بتنظيم المزيد من اللقاءات الحوارية والندوات الثقافية التوعوية التي تستهدف تنمية الوعي والانتماء الوطني لدى الطلاب.

وأكد «دسوقي»، ضرورة تحفيز الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا على زيادة النشر العلمي الدولي في المجلات العلمية ذات معامل التأثير، والتركيز على الأبحاث العلمية التي تُحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 من أجل تعزيز ورفع كفاءة وجودة النشر العلمي.

ووجّه، بتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع مشاركة الطلاب في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرار إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجًا، واستمرار تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية بهدف تعرف الشباب الجامعي على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، وتنموية كبرى بالمحافظات، وحجم الإنجاز والتطوير الذي تُنفذه الدولة.