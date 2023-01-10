محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير المركز التكنولوجي بالديوان العام

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أعمال تطوير المركز التكنولوجي بالديوان العام المزمع بدء التشغيل التجريبي مطلع الأسبوع المقبل، في إطار خطة المحافظة في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد.

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة انتهاء التطوير على الوجه الأكمل

ووجّه المحافظ، بسرعة انتهاء التطوير على الوجه الأكمل، وسرعة تجهيزه بالأثاث اللازم والأجهزة الإلكترونية، وكلف برفع كفاءة مدخل المواطنين من ناحية مجمع المصالح حتى بوابة المركز لضمان انسيابية دخول المواطنين وراحتهم في تلقي الخدمات في سهولة ويُسر.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي، و36 إدارة خلفية بالديوان العام، تفعيلاً للتحول الرقمي في تأدية الخدمات للمواطنين لضمان الجودة والسرعة في تلبية خدماتهم، والوصول إلى أعلى معدل لرضا المواطنين.

خدمات المراكز التكنولوجية

جدير بالذكر، أن المراكز التكنولوجية تُقدم 142 خدمة على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزاً بالوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من «دفع إيجار وأقساط»، وكافة أنواع التراخيص «محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل»، وطلب توصيل مرافق «كهرباء، ومياه»، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة.

إضافة إلى خدمات تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سُبل الراحة، بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومتابعة عماد الدين شعلان، المشرف العام على المركز التكنولوجية، ولجنة متابعة المراكز التكنولوجية.