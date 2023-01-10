محافظ كفر الشيخ يتابع انقلاب سيارة فنطاس بالطريق الدولي دون إصابات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حادث انقلاب سيارة نقل فنطاس، بالزراعات المجاورة للطريق الدولي الساحلي، ناحية مطوبس، أثناء محاولة سائقها تفادي سيارة ربع نقل يستقلها 5 أشخاص، أثناء عبور قائدها من معبر غير قانوني، من الجهة العكسية، مما أدى لانحراف السيارة الفنطاس عن الطريق الدولي الساحلي، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وكلف محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالانتقال لموقع الحادث، ومتابعة آثاره، والاستعانة بونش، لرفع السيارة، والاطمئنان على انتظام العملية المرورية، على الطريق الدولي الساحلي.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، تلقت اشارة بانقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، نتيجة انحرافها، لمحاولة السائق تفادي سيارة ربع نقل يستقلها 5 أشخاص، تريد العبور من الجهة العكسية من ممر غير شرعي.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، الجهات المعنية لرفع السيارة من الطريق الدولي الساحلي، وتيسير المرور على الطريق الدولي الساحلي، بصورة طبيعية، وانتقلت مسئولي إدارة المرور، ومجلس مدينة مطوبس، وسيارات الإسعاف لمتابعة آثار الحادث، ولم يتبين أي إصابات في الآرواح، وتم رفع السيارة بالاستعانة بونش، والاطمئنان على سير السيارات على الطريق الدولي الساحلي، بصورة طبيعية.

السيارة كانت محملة بمواد بترولية وأفرغت حمولتها

وتبين أن السيارة الفنطاس كانت محملة بمواد بترولية، وأفرغت حمولتها في دمياط، وكانت عائدة لمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، وانقلبت على الطريق الدولي الساحلي بمطوبس، اتجاه مدينة رشيد.