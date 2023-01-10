«الداخلية»: ضبط عنصر شديد الخطورة أطلق الرصاص على جيرانه في بورسعيد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة ببورسعيد، عقب إطلاقه أعيرة نارية عشوائياً أمام منزل أحد الأشخاص مما أدى لإصابة اثنين من المواطنين.

ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة ببورسعيد

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، فقد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد تُفيد قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه في 104 قضايا جنائية بالتوجه لمنزل أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، للتعدي عليه بسبب خلافات الجيرة مستخدماً سلاحا آليا بحوزته، وأطلق أعيرة نارية عشوائياً أمام المنزل، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين، تصادف مرورهما بمحل الواقعة، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد لضبط المتهم وحال استشعاره باقتراب القوات أطلق النيران تجاهها، مما أسفر عن إصابته، وتمت السيطرة عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري، و4 خزائن، و70 طلقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.