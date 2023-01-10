«الداخلية» تضبط «عصابة الإتجار بسيارات محظور بيعها جمركيا» في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط سيارة ملاكى "محظورة جمركياً" قيادة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافطة القاهرة) لعدم حمله رخصة تسيير ، وما تبين أن اللوحات المُثبتة عليها خاصة بسيارة ملاكى أخرى ، وما قرره قائد السيارة المضبوطة بإستعارتها من صديق له (مُحدد) يعمل فى مجال تجارة السيارات (مقيم بنطاق محافظة الجيزة) لإستقبال أحد أقاربه قادم من السفر ونفى علمه بكون اللوحات المثبتة على السيارة تخص سيارة أخرى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالسيارات (المحظور بيعها جمركياً) بإستخدام أوراق "مزورة" منسوب صدورها لعدد من الجهات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فـى هذا المجال وعُثر معهم على (أوراق ومجموعة من التفويضات "المزورة" - طابعة ليزر تستخدم فـى تزوير الكارنيهات) كما أرشدوا عن (25 سيارة) بحوزة 14 شخص " تم ضبطهم".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.