«الداخلية» تستجيب لاستغاثة مسنة وتساعدها في فتح «باب المنزل» بقصر النيل

أعلنت وزارة الداخلية انه فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (سيدة "مسنة" ، مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل) بطلب مساعدة لفتح باب الشقة محل سكنها.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل سكن المُبلغة .. وتبين وجود (سيدة "مسنة" - مقيمة بمحل البلاغ) بمفردها وتجد صعوبة فى الحركة لظروفها الصحية، وقد تم مساعدتها.

هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة وتلبية إستغاثتها.