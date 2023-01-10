«الداخلية» تستجيب لاستغاثة مسنة وتساعدها في فتح «باب المنزل» بقصر النيل
كتب:
محمد بركات
12:01 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
وزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية انه فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (سيدة "مسنة" ، مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل) بطلب مساعدة لفتح باب الشقة محل سكنها.
على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل سكن المُبلغة .. وتبين وجود (سيدة "مسنة" - مقيمة بمحل البلاغ) بمفردها وتجد صعوبة فى الحركة لظروفها الصحية، وقد تم مساعدتها.
هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة وتلبية إستغاثتها.