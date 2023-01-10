«الداخلية»: ضبط 49 قطعة سلاح ناري و189 دراجة نارية مخالفة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (49 قطعة سلاح نارى بحوزة 38 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(4) بنادق آلية.

(4) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة.

(39) فرد محلى.

(52) طلقة مختلفة الأعيرة.

(157) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (48146) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(155) حكم جناية.

(16082) حكم حبس جزئى.

(2986) حكم حبس مستأنف.

(22090) حكم غرامة.

(6833) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم (4) متهمين ، إرتكبوا (6) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (307) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (329) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (113,905 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (55,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,784 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (7,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,655 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (613جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (562 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (400 جرام).

عدد (4178) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (189) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (6) سيارات مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21242) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.