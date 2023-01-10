أحد الفائزين بـ«الدوم» لقناة الحياة: الشركة المتحدة أوفت بوعدها

قال الفنان سعد سمير، أحد الفائزين بالمركز الأول في التمثيل ببرنامج «الدوم»، إنه اختار المشهد الذي سيؤديه أمام اللجنة بنفسه، وكان عبارة عن بلياتشو؛ تأليف مصطفى مراد، متابعا: «المشهد كان كبير وقالولي قدامك دقيقة، فحاولت أحجمه وأعمل فيه كل حاجة».

وقام «سمير»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، بأداء تمثيلي على الهواء مباشرة بجزء من مشهد بلياتشو الذي قدمه بالبرنامج.

أعمال سعد سمير

ولفت إلى أنه شارك مؤخرا في مسلسل «وبينا ميعاد»، وحاليا يصور مسلسل «أصلي» إخراج أحمد حسن، متابعا: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أوفت بوعدها، ولسه بتوفي بوعودها الجاية، ولم تتركنا».

واحتفى برنامج «الحياة اليوم»، بنجوم الموسم الأول من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل ساعات من انطلاق الموسم الثاني.