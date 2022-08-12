سعد سمير: لما اتقبلت في «الدوم» سجدت شكرا لله

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، نجوم مسابقة الدوم، في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، مساء الخميس.

سعد سمير: اشتركت في الدوم بتشجيع من أصحابي

وكشف سعد سمير، من نجوم برنامج الدوم، من محافظة المنوفية، كواليس مشاركته في فئة التمثيل بالبرنامج، قائلًا إنه قبل أن يشترك في برنامج الدوم خاض تجربة سيئة لها علاقة بالفن ولكنه فشل.

وأضاف «سمير» أنه قرر المشاركة في برنامج الدوم بتشجيع من أهله وأصحابه، متابعًا: «لما قالولي أنت اتقبلت في برنامج الدوم قولت الله أكبر وسجدت لله».

فارس يشدو بـ«حبيبي وعنيا» وبالإنشاد

وأشعل فارس مصطفى، من نجوم برنامج الدوم من محافظة الأقصر، استديو برنامج منى الشاذلي بأغنية «حبيبي وعنيا» للفنان محمد فوزي، وسط تفاعل من الجمهور وباقي نجوم الدوم، كما قدم بعد ذلك جزءا من إنشاد ديني للمنشد محمود التهامي.

ولفت «مصطفى» إلى أنه يدرس في كلية الدراسات الإسلامية قسم اللغة العربية، وبالتالي فإن اللغة مهمة بالنسبة له، كما أنه تربى على الإنشاد الديني والموشحات الدينية والقرآن الكريم، ما ساعده على إتقان اللغة بشكل منضبط.